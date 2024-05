Camping-Urlaub ist in Berlin mit am teuersten - Brandenburg im Mittelfeld

Camping-Urlaub wird immer beliebter - was sich auch an gestiegenen Preisen auf Campingplätzen zeigt. In Deutschland gehört Berlin zu den teuersten Orten, Brandenburg liegt fast genau im bundesweiten Schnitt.

Demnach liegt der Preis für eine Übernachtung in der Hauptsaison mit zwei Personen auf einem Campingplatz inklusive Stellplatz, Caravan, Strom und Ortstaxe in Berlin im Durchschnitt bei 32,29 Euro. Teurer sind nur noch Hamburg (40,74 Euro) und Mecklenburg-Vorpommern (32,45 Euro).

Brandenburg liegt im Vergleich der Bundesländer mit 27,02 Euro im Mittelfeld und damit knapp unter dem bundesweiten Schnitt von 27,52 Euro. Am günstigsten ist das Campen laut dem Portal in Thüringen (23,23 Euro).

Insgesamt müssen Campingurlauber in diesem Jahr aber mit höheren Preisen rechnen als im Vorjahr. Im Schnitt seien in der Sommersaison auf deutschen Campingplätze 6,5 Prozent mehr zu zahlen als vor einem Jahr, sagte eine Sprecherin von camping.info am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Eine Preissteigerung gegenüber dem Vorjahr führen die Betreiber der Plattform unter anderem auf die gestiegene Nachfrage und die höhere Qualität der Campingplätze zurück.

Im europaweiten Vergleich liege Deutschland mit seinem bundesweiten Schnitt von 27,52 Euro weiter im oberen Mittelfeld, so die Betreiber der Internetplattform. Am teuersten sei es mit 39,24 Euro in Italien, gefolgt von Kroatien (38,77 Euro) und der Schweiz (38,66 Euro). Erstmals seit Jahren stehe damit nicht die Schweiz an der Spitze der teuersten Campinglänger. Am günstigsten lasse sich in Albanien campen (13,52 Euro), gefolgt von der Türkei (14,59 Euro).