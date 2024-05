Das Land Berlin ist seit Anfang Mai wieder Eigentümer der Fernwärme in der Hauptstadt. Das neue Landesunternehmen trägt den Namen Berliner Energie und Wärme AG (BEW).

Mit einem Festakt im Heizkraftwerk Mitte wurde der Rückkauf der Fernwärme gefeiert, teilte die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe am Freitag mit. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner, CDU, sprach von einem "historischen Tag". Die Fernwärme kehre in den Kreis der Landesunternehmen zurück. "Willkommen zu Hause", so der Regierende Bürgermeister. Zu Gästen zählten neben Wegner auch Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) und Finanzsenator Stefan Evers (CDU).

Wegner sagte dazu: "Die Fernwärme ist eine zentrale Säule bei der Wärmeversorgung der Berlinerinnen und Berliner und hat darüber hinaus auch eine strategische Bedeutung für die Transformation der Energieversorgung in unserer Stadt. Mit der Rückkehr der Fernwärme in die Unternehmensfamilie des Landes Berlin gewährleisten wir eine sichere, effiziente und nachhaltige Energieversorgung zu fairen Preisen und sichern rund 2.000 Arbeitsplätze in unserem Landesunternehmen BEW."