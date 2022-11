In einem der berühmtesten Fälle der Berliner Kriminalgeschichte ist eine Telefonzelle einem jahrelang gesuchten Gauner zum Verhängnis geworden. Arno Funke, den das ganze Land nur als Kaufhauserpresser Dagobert kannte, ging den Ermittlern ins Netz, als er in einem Münzfernsprecher in der Treptower Hagedornstraße mit einem Karstadt-Mitarbeiter telefonierte.

An diesem Montag beginnt nun auch offiziell das letzte Kapitel der öffentlichen Telefone: Wie die Telekom mitteilte, wird die Münzzahlung in den letzten Telefonzellen in ganz Deutschland "deaktiviert". Ab Ende Januar 2023 sind dann auch keine Anrufe mit Telefonkarten mehr möglich. "Der Bedarf an öffentlichen Telefonen ist seit Einführung des Mobilfunks stark rückläufig", erklärt das Bonner Unternehmen auf seiner Webseite. Anders gesagt, der Betrieb lohnt sich nicht mehr, die Kosten für Wartung, Reinigung und die Stromkosten sind höher als die Einnahmen.

Vor seiner Festnahme im April 1994 war Dagobert der Polizei immer wieder entwischt: Ein Polizist rutschte bei der Verfolgung auf Hundekot aus, an anderen Tagen entkam Dagobert durch die Kanalisation oder durch einen stillgelegten U-Bahn-Tunnel. Am Tag seiner Festnahme hatten Fahnder dem 44-Jährigen vor einer Telefonzelle aufgelauert. Die Polizei wusste bereits, dass der Erpresser aus öffentlichen Münzfernsprechern bei den Kaufhäusern anrief.

Der Höhepunkt in der Zahl der Telefonzellen war Mitte der 90er Jahre erreicht, als allein die Telekom - als Nachfolgerin der Bundespost - in ganz Deutschland mehr als 160.000 Telefone betrieb, die nicht nur in Einkaufsstraßen oder an Bahnhöfen standen, sondern auch in reinen Wohngebieten oder am Waldrand.

Dieser Montag markiert damit das Ende einer Geschichte, die vor 142 Jahren in Berlin begann, mit dem ersten "Fernsprechkiosk", der im Jahr 1881 eröffnete. Später stachen die gelben Häuschen von der Bundespost (die es von 1947 bis 1994 gab) immer häufiger aus dem Stadtbild heraus. Jahrzehntelang stand "Fasse dich kurz!" als Aufforderung an den Türen - ergänzt oft durch den Hinweis "Nimm Rücksicht auf Wartende". In der DDR war dies noch länger der Fall, weil dort das private Festnetztelefon weniger schnell zum Massenphänomen wurde.

Im Gespräch mit rbbl24 erzählt Arno Funke, er habe sich mit Wissenschaftsmagazinen in die Telekommunikationstechnik der Hauptstadt "reingefuchst". "Im Westen waren die Telefonzellen 1994 schon alle digital. Hätte ich die benutzt, hätte die Polizei innerhalb von Sekunden gesehen, von wo ich anrufe", sagt Funke. In Treptow und in den anderen Ostbezirken der Stadt funktionierten die Telefonhäuschen aber damals noch analog. "Da hat die Polizei mitunter bis zu zehn Minuten gebraucht, um einen Anruf zurückzuverfolgen. Ich habe deshalb natürlich nur aus dem Osten angerufen."

Als Dagobert es 1994 in seinem Katz-und-Maus-Spiel mit der Berliner Polizei aufnahm, standen in Berlin rund 9.000 Telefonzellen.

Als Kaufhaus-Erpresser ließ Arno Funke alias "Dagobert" in den 1980er und 1990er Jahren in Berlin Bomben detonieren. 30 Jahre später erinnert sich der damalige Ermittler Martin Textor an raffinierte Tricks und den Tag der Festnahme.

Vor der Festnahme hatte die Polizei 3.000 Telefonzellen identifiziert, die für Dagoberts Anruf in Frage kamen. Mit der Bundespost hatte das Landeskriminalamt eine Vereinbarung getroffen: Jede zweite der 3.000 Telefonzellen wurde am 22. April mit einem "Störung"-Schild versehen. Vor den übrigen 1.500 Fernsprechern hatte die Polizei in einer Großfahndung je zwei Beamte positioniert.

"Dass sich damit so viele Menschen beschäftigen mussten, tut mir im Nachhinein wirklich leid", sagt Arno Funke, der inzwischen ein Buch über sein früheres Leben als Dagobert geschrieben hat. Die Telefonzelle in der Treptower Hagedornstraße gibt es heute nicht mehr, die allermeisten Telefonzellen sind längst aus der Stadt verschwunden. Im Jahr 2016 zählte die Senatsverwaltung für Wirtschaft noch rund 1.200 öffentliche Telefone in Berlin: Telefonsäulen mit pinken Hörern, halbüberdachte Münzsprecher und Telefonhäuschen, von die fast nur noch an Bahnhöfen, in Einkaufsstraßen, am Flughafen und anderen besonders belebten Orten stehen. Die Telekom hat die öffentlichen Telefone aber seit vielen Jahren schon nach und nach abgebaut.

Wenn er heute an Telefonzellen denkt, erzählt Arno Funke, dann kommt ihm Dagobert nicht als erstes in den Sinn. "Ich verbinde damit eher, wie oft ich als Jugendlicher in diesen Häuschen mit meiner Freundin telefoniert habe."