Wegen der Rückkehr des Feuerwerkverkaufs wird es an Silvester wieder mehr knallen und blitzen als in den vergangenen Jahren. Ein Experte erklärt, was das mit Kriegsflüchtlingen macht, die traumatisiert sind von echten Raketen und Schüssen.

In diesem Jahr sind zum Jahreswechsel noch mehr Geflüchtete in Deutschland als in den letzten Jahren. Vor allem Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind dazu gekommen. Götz Mundle ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Ärztlicher Leiter des Gesundheitszentrums für Flüchtlinge GZF in Berlin-Steglitz. Er arbeitet täglich mit traumatisierten Menschen und weiß, wie sich eine Retraumatisierung äußert und wieso Vorbereitung beim gemeinsamen Fest mit Geflüchteten wichtig ist.

Götz Mundle: Es gibt drei Ebenen, die wir aus therapeutischer Sicht berücksichtigen müssen. Erstens: Ja, das Knallen von Feuerwerkskörpern kann Geflüchtete aus Kriegsgebieten an Traumata erinnern und entsprechend Ängste oder körperliche Reaktionen hervorrufen. Das sollten wir bedenken. Zweitens, was ganz wichtig ist in der Situation: zu schauen, dass die Menschen aus Kriegsgebieten in einer sicheren Umgebung sind, zum Beispiel unter Freunden und Ansprache haben, statt alleine zu sein. Das Dritte ist: Wenn wir in Kontakt mit Geflüchteten sind und eine Retraumatisierung auftritt, durch einen Knall zum Beispiel, dann ist es wichtig, sie an einen sicheren Ort und ins Hier und Jetzt zurückzubringen. Wenn es den Betroffenen dann gelingt, zu differenzieren - früher waren diese Geräusche im Krieg und bedeuteten Angst und Gefahr, heute ist das ein Signal der Freude, zur Begrüßung des neuen Jahres - dann ist das sogar eine "therapeutische Aufgabe" und ein großer Schritt nach vorne.

rbb|24: Herr Mundle, in diesem Jahr werden besonders viele Menschen mit uns den Jahreswechsel feiern, die aus einem Kriegsgebiet, der Ukraine, geflohen sind. Sollten wir uns da besonders Gedanken über die Wirkung des Feuerwerks machen, was wir zünden wollen?

Das GZF wurde 2016 von "Xenion" und der Psychiatrie Initiative Berlin Brandenburg gegründet und hat seinen Sitz am Botanischen Garten in Steglitz. Es ermöglicht Geflüchteten, die traumatisiert oder psychisch erkrankt sind, eine psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung.

Ähneln denn überhaupt die Feuerwerkskörper an Silvester den Schüssen und Raketen in einem Kriegsgebiet, oder ist das ein Trugschluss?

Grundsätzlich ist es so, dass ganz unterschiedliche Dinge Erinnerungen an Kriegstraumata triggern können. Das können die Feuerwerkskörper sein, das kann der Knall sein, das kann aber auch ein Bild sein oder ganz andere Dinge, wie ein lautes Auto. Es ist individuell unterschiedlich. Daher kann man nicht einfach sagen: So ein Feuerwerkskörper mit diesem Geräusch löst das jetzt aus. Natürlich ist es aber so, wenn Geräusche ähnlich wie damals im Krieg sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher. Daher ist es glaube ich wichtig zu wissen, dass Silvester mit dem Lärm und dem beleuchteten Himmel sehr wohl an ein Kriegstrauma erinnern kann. Das wäre also etwas, was Sie vorher besprechen sollten, wenn Sie mit Menschen feiern, die in Kriegsgebieten gewesen sind. Gibt es Erinnerungen, Ängste, ist es besser wenn wir zu Hause bleiben oder ist es möglich raus zu gehen?

Grundsätzlich betrachtet sind die Menschen, die hier eine Unterkunft haben, in Deutschland ja erstmal in Sicherheit - zumindest im Vergleich zu einem Kriegsgebiet. Lässt sich das für eine traumatisierte Person so rational beurteilen?

Nein, überhaupt nicht. Das Entscheidende ist immer die individuelle Geschichte der betroffenen Person. Was für Erfahrungen hat jemand konkret gemacht, ist es hier auch schon ohne Silvesterraketen oder Böllern zu Retraumatisierungen gekommen, sind Situationen aufgetreten, in denen bei den Geflüchteten Ängste und Bilder aus dem Krieg aufgetaucht sind und auf die sie körperlich reagiert haben? Wenn quälende Erinnerungen - wir sprechen da von Flashbacks - im Vorfeld aufgetreten sind, dann ist besondere Vorsicht angebracht und dann ist es wichtig, den Menschen zu sagen: Wir bleiben lieber drinnen, wir gehen nicht in die Stadt, sondern schauen nach einem ruhigen Ort.