Auf dem Berliner Stadtring A100 ist es am frühen Donnerstagabend zu langen Staus gekommen. Auslöser dafür war ein brennendes Fahrzeug am Kreuz Schöneberg.



Kurzzeitig war die A100 in Richtung Neukölln ab dem Kreuz Schöneberg gesperrt, in Richtung Wedding war die vielbefahrene Autobahn ab Dreieck Neukölln gesperrt. Es gab lange Staus, in Richtung Neukölln schon ab dem Dreieck Charlottenburg sowie rund um das Kreuz Schöneberg.



Gegen 17:30 Uhr konnte die A100 dann wieder in Richtung Wedding vollständig für den Verkehr freigegeben werden, wie die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf Twitter mitteilte. In Richtung Neukölln stand ab diesem Zeitpunkt zunächst nur der rechte Fahrstreifen zur Verfügung. Der linke und mittlere bleiben bis auf weiteres gesperrt, so die VIZ.