Kirchen haben in der Regel große Dächer und sind so ideal für Photovoltaikanlagen. Eine Umfrage zeigt: Die Kirchen sind durchaus offen für Anlagen auf ihren Gebäuden. Bislang steht nur häufig der Denkmalschutz im Weg - doch das könnte sich jetzt ändern.

Photovoltaikanlagen auf Kirchendächern sind für die Evangelische und Katholische Kirche in der Region Berlin-Brandenburg längst kein Tabu mehr. Und auch die Politik reagiert auf das gestiegene Bewusstsein für Klimaschutz. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Kirchen in der Region.



"Die Bewahrung der Schöpfung, der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist für die christlichen Kirchen wie für alle staatlichen Ebenen oberste Maxime", heißt es in einer

gemeinsamen Erklärung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) sowie der katholischen Bistümer Berlin und Görlitz gemeinsam mit Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) vom November vergangenen Jahres.



Dazu gehöre auch, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern schnellstmöglich zu reduzieren. Auch Kirchengemeinden sollten hierzu ihren Beitrag leisten. "Ausbau von erneuerbaren Energien und Denkmalschutz stehen vom Grundsatz her nicht im Widerspruch

zueinander", heißt es in der Erklärung.