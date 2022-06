Die Energiepreise explodieren durch den Krieg in der Ukraine, die Nachfrage nach Solaranlagen steigt. Der Bundesverband Solarwirtschaft sieht einen generellen Wachstumstrend. Aber: Wer jetzt eine Anlage will, hat es schwer.

Christina und Dieter Heller aus Lindthal (Landkreis Elbe-Elster) haben gut lachen. Seit etwa eineinhalb Jahren produziert das Ehepaar seinen eigenen Strom mit Hilfe einer Photovoltaikanlage auf dem Dach. Selbst an trüben, verregneten Tagen müssen die Hellers kaum Strom aus dem Netz beziehen - in ihrem Keller haben sie eine eigene 7,5 Kilowatt-Batterie.

Nicht nur die hohe Nachfrage ist ein Grund dafür. Durch den Krieg in der Ukraine und zuvor die Corona-Pandemie sind zahlreiche Lieferketten zusammengebrochen. Auch sein Unternehmen müsse deshalb auf Bestellungen warten, sagt Noack. Die Ausführung der Aufträge verzögert sich so weiter. Und während der Wartezeit könne es dann auch zu Preiserhöhungen kommen.

Früher konnte im Grunde mit dem Auftrag der Bauherren die Installation der Solaranlagen direkt beginnen, sagt etwa Andreas Noack, Geschäftsführer des Unternehmens Renoc. Aktuell gebe es aber so viele Anfragen, dass Kunden zum Teil lange warten müssen, gibt er zu. Bestellvorgänge, die zuvor in einem Monat erledigt waren, dauern nun bis zu fünf Monate.

Es gebe mehrere Ursachen für diese Situation, sagt Noack. Viele würden sich jetzt Gedanken machen, woher sie ihre Energie bekämen. Zugleich seien durch geschlossene Häfen die Lieferketten gestört. Die große Nachfrage kommt, so Noack, sowohl von Betrieben als auch von Privatleuten. So wie bei Familie Heller in Lindthal wird die Photovoltaikanlage häufig mit einer Wärmepumpe kombiniert. Damit wächst auch die Unabhängigkeit von Erdgas. Durch die aktuell hohen Energiepreise rentiert sich die Anlage sogar noch schneller als früher - schon nach etwa zehn Jahren.

Der Bundesverband Solarwirtschaft sieht einen generellen Wachtumstrend in der Branche, der bereits vor dem Krieg in der Ukraine eingesetzt hat. Der Krieg habe dann aber eine weitere Erhöhung der Nachfrage verursacht, so Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig.

In den vergangenen zwei Jahren habe sich die Nachfrage in Berlin und Brandenburg verdoppelt, so Körnig. Bundesweit habe der Verband eine repräsentative Umfrage durchgeführt. Die habe ergeben, dass jeder sechste Hausbesitzer noch in den nächsten zwölf Monaten eine Solaranlage errichten will, erzählt Körnig. Die Branche investiere deshalb massiv in Fertigungsstrecken von Solaranlagen. Außerdem würden "kräftig" neue Mitarbeiter eingestellt, heißt es.

In die Karten spielt der Branche dabei die Zielsetzung der Bundesregierung, innerhalb der nächsten zehn Jahre den Anteil von Solarstrom von aktuell 10 Prozent auf etwa 30 Prozent zu erhöhen. Der Bundesverband hofft nun darauf, dass insbesondere im gewerblichen Bereich neue Förderrichtlinien beschlossen werden und generell die Bürokratie abgebaut wird.