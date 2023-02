An mehreren Krankenhäusern in Berlin streiken am kommenden Montag und Dienstag die Beschäftigten. Die Gewerkschaft Verdi rief am Montag für den 6. und 7. März zu Warnstreiks an der Charité, der Krankenhausgesellschaft Vivantes und dem Jüdischen

Krankenhaus auf. Neben Pflegekräften, Therapeuten und Hebammen werden laut Mitteilung bei Vivantes auch Reinigungskräfte, Handwerker, Küchenpersonal und Gärtner teilnehmen. Zudem streiken demnach auch die Beschäftigten des Studierendenwerks Berlin.