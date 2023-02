Mit Spannung wird in den Rathäusern auf die Ergebnisse der Vehandlungen gewartet. Sollten die Forderungen erfüllt werden, könnten teils drastische Kürzungen in den öffentlichen Etats folgen, wie der Luckauer Bürgermeister Gerald Lehmann (parteilos) am Beispiel seiner Stadt erklärt.

Es ist eine vergleichsweise einfache Rechung: bei Personalkosten von rund 10 Millionen Euro pro Jahr müsste die Luckauer Stadtverwaltung etwa eine Million Euro mehr pro Jahr einplanen, sollten die Forderungen erfüllt werden. Geplant worden sei mit zwei Prozent mehr, nicht mit zehn.

Wenn der neue Tarifvertrag so kommen sollte, säßen alle Bürgermeister mit Schweißperlen in ganz Deutschland am Schreibtisch. "Das bedeutet ganz klar Kürzungen", so Lehmann. "Wir haben zunächst unsere Pflichtaufgaben zu erfüllen, da dreht es sich um Schule, um Feuerwehr, um Kita", so Lehmann. Erst wenn diese Aufgaben erfüllt seien, könne man über Bibliotheken, über Kulturangebote oder auch über ein Freibad nachdenken, sagt der Bürgermeister.