Zwei Verletzte nach Brand in Wohnhaus in Berlin-Wedding

Ein Feuer ist im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen und auf das Dach übergeschlagen. Zwei Personen wurden leicht verletzt, rund 50 Menschen in Sicherheit gebracht - in ihre Wohnungen können sie zunächst nicht zurück.

Das Feuer brach in der Amsterdamer Straße aus noch ungeklärter Ursache am frühen Samstagmorgen aus. Der Feuerwehr zufolge dehnten sich die Flammen auf dem etwa 350 Quadratmeter großen Dachstuhl über der Wohnung aus, der schließlich einstürzte. Es sei den Rettungskräften jedoch gelungen, ein Übergreifen des Feuers auf die Seitenflügel des Gebäudes zu verhindern.

Während des Einsatzes sei der Mieter der betroffenen Wohnung den Rettungskräften im Treppenhaus bereits entgegengekommen und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Er habe mit leichte Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung erlitten. Ein weiterer Hausbewohner wurde ambulat behandelt, auch er hatte eine leichte Rauchgasvergiftung.

Etwa 50 Menschen aus dem Vorderhaus sowie den beiden Seitenflügeln des Gebäudes wurden in Sicherheit gebracht. Sie können vorerst nicht in ihre Wohnungen zurück, da das Vorderhaus wegen des Brandes und des Löschwassers derzeit unbewohnbar sei. In den Seitenflügeln wurde vorsorglich der Strom abgestellt. Die betroffenene Menschen sollen nun mit Hilfe des Bezirksamt anderweitig untergebracht werden.