Ein seltenes Naturschauspiel ist in der Nacht zu Montag am Himmel über Brandenburg zu beobachten gewesen: Polarlichter in rot und grün schwebten über den Himmel. Die Polarlichter waren vor allem an dunklen Orten in Brandenburg und auch in Sachsen-Anhalt besonders gut zu sehen.

Die üblichen Farben der Polarlicher sind rot, grün und blau, es sind aber auch Mischfarben möglich. Welche Farben entstehen, hängt von den unterschiedlichen Bestandteilen der Atmosphäre ab und auch von der Höhe, in die Sonneteilchen auf das Magnetfeld treffen.



Polarlichter treten - wie ihr Name sagt - meist in einem Gürtel rund um die magnetischen Pole der Erde auf. In den Regionen um den Nord- und Südpol sind Nord- bzw. Südlichter am ehesten in klaren Nächten zwischen Anfang September und Mitte April zu sehen. In Deutschland sind die Lichter nur bei starker Sonnenaktivität zu sehen.