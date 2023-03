Berliner S-Bahnhof Botanischer Garten am Wochenende gesperrt

In Berlin-Steglitz wird der S-Bahnhof Botanischer Garten am kommenden Wochenende gesperrt. Der Grund dafür sind Arbeiten für den Ersatzneubau der Moltkebrücke. Am Wochenende sollen die neuen Brückenträger und Fertigteilelemente montiert werden, bevor im Mai der Beton für die Fahrbahn gegossen wird.

Von Freitagabend 22 Uhr bis Montagfrüh 4 Uhr sind sowohl der Zugang zum S-Bahnhof Botanischer Garten als auch die Gleisanlagen der Linie S1 und der Fernbahn gesperrt. Zwischen den Bahnhöfen Zehlendorf und Schöneberg fahren ersatzweise Busse. Rund um die Baustelle gibt es außerdem größere Sperrungen und Parkverbote.

Die alte Moltkebrücke wurde im Jahr 1909 errichtet. Nun muss sie komplett zurückgebaut werden. Der Bauarbeiten starteten Anfang 2022. Der Ersatzneubau soll innerhalb von zwei Jahren stehen.