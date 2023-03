Nachdem ein Zug der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) im Osten Berlins von einer herabhängenden Oberleitung getroffen wurde, rollt der Verkehr auf der Linie des RB26 wieder.

Die Linie zwischen Berlin und Küstrin-Kietz an der deutsch-polnischen Grenze sei seit Samstagmittag wieder in Betrieb, sagte ein Sprecher der NEB am Sonntag. Allerdings könne es im Berufsverkehr ab Montag in den Zügen voll werden. Wegen des Unfalls am Samstagmorgen sind demnach statt zwei zusammengekuppelten Triebwagen teilweise nur Solo-Fahrzeuge unterwegs. "Der beschädigte Zug muss noch repariert werden und fehlt deshalb", so der Sprecher.