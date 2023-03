In der Nähe des Biesdorfer Kreuzes in Berlin sind am Samstagmorgen zwei Personen in einem Regionalzug durch eine herabhängende Oberleitung verletzt worden.



Wie die Bundespolizei dem rbb mitteilte, war ein Zug der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) auf der Strecke von Küstrin nach Berlin betroffen. Den Angaben zufolge prallte die Oberleitung um 5 Uhr gegen die Lok-Frontscheibe, die daraufhin zersplitterte. Dadurch wurden der Lokführer und eine im vorderen Zugteil befindliche Zugbegleiterin verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus.