Zwei Tage nach dem Fund zweier Leichen am Ufer des Weißen Sees in Pankow ist klar, um wen es sich dabei handelt. Die genauen Umstände des Todes der beiden Menschen sind aber noch offen. Die Ermittlungen laufen weiter.

Die Identität der beiden im Weißen See in Berlin aufgefundenen Leichen ist inzwischen geklärt. Bei der Frau und dem Kleinkind handelt sich um eine 29-jährige Frau und ihren 20 Monate alten Sohn, wie die Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch auf Twitter mitteilte.



Beide wohnten demnach im Pankower Ortsteil Weißensee. Die Ermittlungen zu den Umständen ihres Todes dauern an, heißt es in der Mitteilung weiter.