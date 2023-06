Auf einem großen Gelände Berlin-Buch will der Senat in den kommenden Jahren Tausende Wohnungen errichten. Anwohnern und Aktivisten gefallen die Pläne jedoch nicht, sie fürchten um eine Moorlandschaft und ein Abenteuerdorf für Kinder.

Im Berliner Ortsteil Buch (Bezirk Pankow) sollen rund 2.700 neue Wohnungen entstehen. So plant es derzeit der Senat. Vorgesehen ist dafür das große Gebiet "Am Sandhaus", das östlich vom S-Bahnhof Berlin-Buch liegt. Heute befindet sich dort unter anderem eine Moorlandschaft und der Abenteuerspielplatz "Moorwiese" - beide sehen Anwohner und Aktivisten durch die aktuellen Bauplanungen bedroht.

Gegen die Pläne gibt es Protest. Rund 300 Menschen kamen am Samstag zu einer Demonstration in der Nähe des Gebietes zusammengekommen. Die Gegner sind nicht völlig gegen die Bebauungspläne, fordern aber, dass nicht in dem geplanten Ausmaß genaut wird, um Naturräume und den Abenteuerspielplatz zu erhalten. Zudem seien seltene Tierarten gefährdet. Die anliegende Moorlinse Buch, ein Landschaftsschutzgebiet, soll den Wohnungen zwar nicht weichen, in den Augen der Anwohnenden kommen diese dem Gebiet durch die geplante Randbebauung aber gefährlich nahe.