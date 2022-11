Die Sprecherin der Bauverwaltung erklärte, dass man parallel zu diesen Verwaltungsvorgängen nun versuche, "die Kreuzkrötenpopulation auf mehrere Standorte umzusiedeln". So würden mehrere Flächen in Brandenburg derzeit geprüft. Ein Zeitpunkt stehe noch nicht fest. Ähnlich laufe es bei der Zauneidechse.

Einfach ist die Suche nach einer möglichen Umsiedlung vor allem der Kreuzkröte nicht. Nach Einschätzung des Naturschutzbundes (Nabu) kann diese Art nicht umgesiedelt werden. Der Nabu klagt gegen die Umsiedlung, ein Termin für die Verhandlung und damit ein mögliches Urteil ist dem Nabu bislang nicht genannt worden, wie Juliana Schlaberg, Nabu-Naturschutzreferentin, rbb|24 mitteilte.

"Die beste Lösung wäre, sämtliche Tiere auf der Fläche am Pankower Tor zu belassen und die Fläche von Bebauung oder sonstiger Nutzung frei zu halten", sagte Schlaberg. Die Tiere seien dort an die lokalen Gegebenheiten angepasst. Als Veränderung regte sie für das Areal an, entlang der Bahnschienen "Trittsteinbiotope" anzulegen, um den Arten die Wanderung in weitere Gebiete zu ermöglichen.