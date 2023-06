"Jeder dritte Anruf in der Unwetternacht war ein Taschenanruf", sagte der Berliner Feuerwehr-Sprecher Thomas Kirstein am Freitag dem rbb. Zuvor hatte bereits die " BZ" darüber berichtet. Bundesweit ist das Phänomen zu beobachten, wie zahlreiche Medienberichte zeigen. Auch aus anderen Ländern finden sich Meldungen, beispielsweise aus Großbritannien (bbc.com) .

Die Ursache des Problems könnte ein Android-Update sein, darauf gebe es zumindest Hinweise, sagt Kirstein. Das mit Abstand meistgenutzte Betriebssystem für Smartphones soll mit seiner letzten Aktualisierung offenbar Veränderungen bei der Notruf-Auslösung vorgenommen haben. Die Feuerwehr sagt, es gebe Hinweise darauf, dass die vielen falschen Notrufe mit dem Android-Update zu tun hätten. Die Berliner Feuerwehr erfasse allerdings gar nicht, von welchem Gerät ein Notruf eingehe.

Eine Antwort von Google an den rbb zum Thema steht noch aus. In einem Bericht der BBC wird allerdings ein englischer Unternehmenssprecher zitiert. Er sagt, die Gerätehersteller seien dafür verantwortlich, wie die Notrufe auf ihren jeweiligen Geräten ausgelöst werden, nicht der Softwarehersteller (also Google). Im Bericht wird beschrieben, dass auf einigen Geräten schon mit mehrfachem Drücken der Seitentaste der Notruf ausgelöst werden kann. In anderen Fällen aus Deutschland wird darüber berichtet, dass hektische Bewegungen oder Ruckeln wie beim Joggen oder in einem Freizeitpark auf der Achterbahn den Notruf aktiviert hätten.