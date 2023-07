Bis zu 37 Grad - Heiß, heißer, Samstag

Fr 14.07.23 | 12:11 Uhr

Bild: dpa/Jochen Eckel

Eine Wetterumstellung bringt Temperaturen von bis zu 37 Grad in die Region. Das sollte ernst genommen werden, sagt ein ARD-Wetterexperte. Denn der plötzliche Temperaturanstieg werde deutlich zu spüren sein.

Am Samstag wird es heiß in Berlin und Brandenburg: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Freitag bereits eine Hitzewarnung für den Osten und Süden Deutschlands herausgegeben. Vor allem im eng bebauten Berliner Stadtgebiet werde eine starke Wärmebelastung erwartet, heißt es in der Meldung. Alexander Rudolph vom ARD-Wetter-Kompetenzzentrum erklärt im Gespräch mit rbb|24, woher die Hitze kommt: "Wir haben gerade eine kleine Wetterumstellung". Ein Hoch ziehe nach Polen ab und über Irland ziehe ein Sturm auf. Dazwischen bilde sich eine Südwestströmung, die warme Luft aus Südwest-Europa zu uns bringe. Allerdings nur für einen Tag. Denn schon am Sonntag soll es wieder merklich kühler in der Region werden.

Größte Hitze zwischen 12 und 17 Uhr

Doch die plötzlich wärmere Luft werde man deutlich spüren, sagte Rudolph. "Die Hitzewarnung sollte man deswegen nicht unterschätzen." Man solle Anstrengung in der Hitze vermeiden, also zum Beispiel Gartenarbeiten und Arbeiten am Haus in der Sonne. Außerdem weist er darauf hin: "Die größte Hitze ist nicht nur in den Mittagsstunden, sondern zwischen 12 und 17 Uhr." Ließen sich Arbeiten nicht vermeiden, solle man auf den Körper hören, so der Experte: Wenn einem nicht gut sei, sollte man sofort in den Schatten gehen und ausruhen, viel Wasser trinken, nicht überanstrengen, eincremen und einen Sonnenschutz tragen.

Kaltfront kommt in der Nacht auf Sonntag

Dem Wetterexperten zufolge kann es in der Uckermark am Samstag bis zu 32 Grad werden, in der Lausitz sogar bis zu 37. "Aber schon in der Nacht auf Sonntag kommt eine Kaltfront, die Schauer und Gewitter bringt", sagte Rudolph. Die Temperaturen werden sich dann wieder auf unter 30 Grad abkühlen. Deutschlandweit sei zuletzt ein Höchstwert von 41,2 Grad gemessen worden, so der ARD-Wetterexperte. In Südeuropa – wie in Italien – herrschen teilweise Temperaturen von bis zu 48,8 Grad. Doch auch auf dem Berliner Alexanderplatz könne es mitunter 50 Grad heiß werden, sagt Rudolph. "Es kommt darauf an, wo man die Temperatur misst." Auf Asphalt und in Bodennähe sei es immer wärmer. Beim Temperaturvergleich dürfe dieser Fakt nicht außer Acht gelassen werden.

Sendung: rbb24 Inforadio, 14.07.2023, 9 Uhr