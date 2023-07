Wetter am Wochenende

Wenn Hoch "Evi" auf Tief "Quentin" trifft, entsteht Hitze. Denn die beiden erzeugen so viel Druck, dass Luft aus Nordafrika bis in die Region gelangt. Am Sonntag sollen es bis zu 35 Grad werden. Dann kommt schwüles Wetter, anschließend die Abkühlung.