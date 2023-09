"Letzte Generation" blockiert auch am Dienstag Straßen in Berlin

Klimademonstranten blockieren auch am Dienstagmorgen wieder zahlreiche Verkehrsachsen in Berlin. Eine Polizeisprecherin sagte dem rbb, derzeit (Stand 7.40 Uhr) handele es sich um insgesamt zwölf Orte. Betroffen sind demnach: Elsenstraße Osloer Straße Ernst-Reuter-Platz Mehringdamm Wilhelmstraße/Hallesches Ufer Landsberger Allee Luisenplatz Mollstraße/Prenzlauer Allee Mollstraße/Otto-Braun-Straße Rosenthaler Platz Kantstraße/Kaiser-Friedrich-Straße Hermannplatz/Ecke Sonnenallee.

Mitglieder der "Letzten Generation" haben am Montag wieder Straßen in Berlin blockiert. Vielerorts versuchten wütende Autofahrer die Straßen selber freizuräumen - einer benutzte dabei vermutlich Reizgas.

Nach Angaben der Sprecherin seien rund 500 Polizisten im Einsatz. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) appellierte die Polizei an Autofahrer, Ruhe zu bewahren und nicht selbstständig einzugreifen.



Bereits am Montag hatte es in Berlin an zahlreichen Orten Blockaden der Letzten Generation gegeben. Dabei hatte ein Autofahrer einen Demonstranten mit Pfefferspray besprüht.