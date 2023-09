Mitglieder der "Letzten Generation" haben wieder mehrere Straßen in Berlin blockiert. Von mindestens 21 Stellen wurden Blockaden gemeldet. Die meisten sind laut Polizei mittlerweile wieder aufgelöst.

Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben am Montagmorgen ihre angekündigten massiven Proteste in Berlin begonnen. Wie ein Polizeisprecher dem rbb bestätigt hat, wurde der Autoverkehr an mehreren Stellen blockiert. Demnach haben sich Personen teilweise auf der Fahrbahn festgeklebt. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit rund 500 Einsatzkräften im Stadtgebiet unterwegs.

Gegen 09:30 Uhr schrieb die Polizei auf X (ehemals Twitter), dass "fast alle" Blockaden mittlerweile aufgelöst seine. Demnach wurde in Mitte eine Polizistin bei einer Festnahme leicht an der Hand verletzt. An einigen Stellen sei die Fahrbahn beschädigt und müsse nun repariert werden.

An sieben Orten seien die Einsatzkräfte schneller gewesen und konnten ein Festkleben der Aktivsten verhindern. An einigen Orten hätten die Aktivisten laut Polizei ein "besonders hartnäckiges Klebstoff-Gemisch" benutzt.