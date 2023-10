Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag ein stationäres Geschwindigkeitsmessgerät auf dem Berliner Kurfürstendamm geknackt und anschließend gesprengt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sollen sich nach Zeugenaussagen zwei Männer gegen 1:20 Uhr an der Blitzeranlage zu schaffen gemacht haben. Kurze Zeit später knallte es. Danach seien die beiden Tatverdächtigen in Richtung Cicerostraße geflüchtet.

Teile der Anlage wurden bis zu 60 Meter entfernt vom Standort der Blitzersäule aufgefunden. Andere Beschädigungen oder verletzte Personen wurden nicht gemeldet.

Angaben zur genauen Schadenshöhe wurden zunächst nicht gemacht. Der Staatsschutz des Landeskriminalamts (LKA) hat die Ermittlungen übernommen.