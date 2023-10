Die Polizei hat in Berlin einen per Haftbefehl gesuchten Mann gefasst. Demnach fiel der 28-Jährige in der Nacht zum Sonntag der Besatzung eines Streifenwagens in Reinickendorf auf, als er mit seinem Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Residenzstraße unterwegs war. Nach einer Verfolgungsjagd per Auto und zu Fuß wurde der Mann festgenommen.