Aktuelles zum Lokführerstreik:

Die S-Bahn erwartet von Mittwochabend 15.11., 22 Uhr bis einschließlich Donnerstag 16.11., 18 Uhr massive beeinträchtigungen des S-Bahn-Verkehrs. Bitten nutzen Sie in der Zeit alternative Verkehrsmittel. Für morgen (Donnerstag) strebt die S-Bahn Berlin an, zur Anbindung der Außenbezirke und Umlandgemeinden an die Innenstadt einen Notfahrplan im 20-Minuten-Takt auf den folgenden Linien anzubieten: S3 Erkner–Ostbahnhof S46 Wildau–Schöneberg, aufgrund einer Baustelle verkehrt zwischen Wildau und Königs Wusterhausen noch bis Freitag, 17.11., 1.30 Uhr, ein Ersatzverkehr mit Bussen. S5 Strausberg Nord–Charlottenburg S9 Gesundbrunnen­–Flughafen BER T1-2 (über Ostkreuz, Treptower Park) Auch der angestrebte Notfahrplan ist davon abhängig, wie viel Personal tatsächlich zur Verfügung steht.