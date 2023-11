In diesem Jahr mussten in Berlin bereits 17 Straftäter vorzeitig entlassen werden, weil es für sie keinen Platz im psychiatrischen Krankenhaus des Maßregelvollzugs (KMV) gab. Das hat Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) am Mittwoch im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses mitgeteilt.

Die Zahl der Entlassenen könnte sich demnach zeitnah noch erhöhen, denn 20 weitere psychisch kranke oder suchtkranke Straftäter sitzen aktuell in sogenannter Organisationshaft, warten also in einem normalen Gefängnis auf einen Therapie-Platz im KMV. Bekommen sie diesen innerhalb von sechs Monaten nicht, steht eine Entlassung an.