Von diesem Mittwoch an müssen Berlinerinnen und Berliner nicht mehr ins Bürgeramt fahren, um eine Meldebescheinigung zu bekommen. Sie können sie stattdessen umsonst online beantragen. Wie die Senatskanzlei am Dienstag mitteilte, wird Berlins Chief Digital Officer, Martina Klement, die neue Funktion um 16:30 Uhr auf der Messe "Smart Country Convention" offiziell in Betrieb nehmen. Oberbürgermeister Kai Wegner (CDU) hatte den Service ursprünglich schon für Oktober dieses Jahres angekündigt.