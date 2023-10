Ähnlich wie Berlin kann die brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam im Bereich Mobilität punkten. In dem Ranking liegt die Stadt mit 80,7 Punkten auf dem neunten Platz. Deutlich verbessert hat sich Potsdam im Bereich IT und Kommunikation: um 38 Plätze ging es nach oben auf Rang 34. Am schlechtesten schneidet Potsdam bei der Verwaltung ab: nur 40,2 Punkte bedeuten Rang 79.

In den verschiedenen Bereichen schneidet Berlin am besten bei der Mobilität ab: Rang vier mit 87,3 von 100 Punkten. Dabei wurden beispielsweise Sharing-Angebote oder Handytickets für den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) als Parameter herangezogen. Im Bereich Energie und Umwelt hingegen liegt Berlin mit gerade einmal 46,5 Punkten auf dem 54. Rang. Hier spielen unter anderem der Anteil emissionsarmer Busse im ÖPNV, Straßenbeleuchtung mit Photovoltaik oder Umweltbelastung eine Rolle.

Auf Rang eins im "Smart City Index" [bitkom.org] liegt in diesem Jahr erstmals München. Die bayerische Landeshauptstadt erreichte in dem Ranking 84,5 von 100 möglichen Punkten. Nach vier Jahren an der Spitze landete Hamburg knapp dahinter (83,9 Punkte), Köln folgt auf dem dritten Platz (83,2 Punkte). Am unteren Ende der Rangliste liegen Remscheid (39 Punkte), Magdeburg (38,5) und Bremerhaven (35,4).

"Wir sehen eine große Dynamik innerhalb des Rankings und erstmals auch einen Wechsel an der Spitze", erklärte Bitkom-Präsident Achim Berg. Unter den Top 10 fänden sich aber nicht nur Metropolen wie München und Hamburg, sondern auch kleinere Universitätsstädte wie Aachen, Osnabrück oder Ulm. Das zeige einmal mehr, "dass man nicht groß sein muss, um smart sein zu können". Wichtiger seien ein professionelles Management der Digitalisierungs-Aktivitäten sowie ein gemeinsames Engagement von Politik, Unternehmen und Zivilgesellschaft vor Ort.