In Berlin sind im Jahr 2023 bislang mehr Menschen nachweislich an Masern erkrankt als in der gesamten Corona-Pandemiezeit. Das hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) mitgeteilt. Mit Datenstand vom 20. Dezember seien in Berlin 15 Fälle gemeldet worden. Das seien deutlich mehr als in den vergangenen Jahren.

Zum Vergleich: Laut Robert-Koch-Institut (RKI) wurden im Jahr 2022 lediglich zwei Fälle von Masern in Berlin gemeldet. 2021 wurde kein Fall registriert. Im Jahr 2020 waren es drei. Als Grund für diese niedrigen Werte gelten die weltweit getroffenen Maßnahmen gegen eine Corona-Ausbreitung.