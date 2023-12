Papst Franziskus hat den Weg für die Segnung homosexueller Paare in der katholischen Kirche geebnet. Dies geht aus einem Schreiben hervor, das der Vatikan am Montag in Rom veröffentlichte. Darin ist nach offizieller deutscher Übersetzung von der "Möglichkeit der Segnung von Paaren in irregulären Situationen und von gleichgeschlechtlichen Paaren" die Rede.

Der Vatikan ist allerdings weiterhin nicht bereit, homosexuelle Partnerschaften mit einer herkömmlichen Ehe gleichzustellen. Kirchliche Hochzeiten zwischen Mann und Mann oder Frau und Frau sind weiterhin nicht erlaubt.

Auch darf die Segnung einer Eheschließung nicht ähneln. Ein Zusammenhang mit einer standesamtlichen Feier oder der Eintragung einer Lebenspartnerschaft ist tabu. Das Paar darf nicht in Hochzeitskleidung erscheinen und auch keine Ringe austauschen.