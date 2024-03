Drogenküche in Rüdersdorf ausgehoben

Polizei, Zoll und Frankfurter Staatsanwaltschaft haben in Rüdersdorf (Märkisch-Oderland) offenbar eine als Drogenküche genutzte Garage ausgehoben. Wie die Brandenburger Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden am Sonntag drei Tatverdächtige nach langen Ermittlungen wegen des Verdachts der Einfuhr sowie des Herstellens und Handels mit Betäubungsmitteln festgenommen.