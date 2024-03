Die Entscheidung ist gefallen: Die Baumhäuser im Protestcamp nahe der Tesla-Autofabrik in Grünheide dürfen bleiben. Das Verwaltungsgericht in Potsdam wies entsprechende Auflagen der Polizei am Dienstag zurück. Die Polizei hatte Bedenken geäußert, dass die Baumhäuser zu gefährlich seien und gegen den Naturschutz verstoßen. Das reiche für ein Verbot nicht aus – so das Gericht.



Beitrag von Stefanie Otto