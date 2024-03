In rund 40 Programmpunkten, vom Vortrag bis zur Exkursion, halten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den kommenden Tagen zu ihren Forschungsergebnissen auf dem Laufenden. Werden tropische Zyklone in Zukunft auch bis nach Europa reichen? Wie kann man mithilfe von Baumringen einen Klimaatlas der letzten 400 Jahre erstellen? Und welche Erklärungen gibt es für die Klimaextreme der vergangenen Jahre?

Die globale Erwärmung hat im Januar für weitere Temperaturrekorde gesorgt. Auch in Berlin und Brandenburg war es außergewöhnlich warm - so wie bereits das ganze vergangene Jahr.

Was er beobachte, sei hingegen ein Gewöhnungseffekt bei den Menschen. "Das wird in der Öffentlichkeit schon gar nicht mehr so wahrgenommen, dass wir von einem Rekord zum nächsten gehen", sagt Imbery. So sei 2023 als kühles Jahr wahrgenommen worden – im Vergleich zu der Zeitspanne zwischen 1961 bis 1990 war es aber ein außergewöhnlich warmes Jahr.