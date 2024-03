Der 22-Jährige, der am Freitag bewaffnet in eine Schule in Petershagen (Märkisch-Oderland) eingedrungen war, ist nach dem Vorfall medizinisch untersucht worden. "Er kam dann in ein Krankenhaus, wo geschaut wird, ob die Ursache des Geschehens in einem psychologischen Ausnahmezustand zu sehen ist", erklärte ein Sprecher der Polizei am Montag. Zu dem Ergebnis werde man sich nicht äußern. Zudem wurde er aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.