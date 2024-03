In einer Schule in Petershagen (Märkisch-Oderland) ist am Freitagmorgen ein Mann mit einem Messer und einer Waffe festgenommen worden. Zuvor wurde laut Polizei ein Amok-Alarm ausgelöst.

Ein 22 Jahre alter Mann ist am Freitagmorgen bewaffnet in einer Gesamtschule in Petershagen (Märkisch-Oderland) eingedrungen. Wie Polizeisprecher Roland Kamenz rbb|24 sagte, wurde das Gelände abgesperrt, nachdem in der Schule Amok-Alarm ausgelöst worden war.

Der mutmaßliche Täter konnte mittlerweile von Einsatzkräften im Umfeld der Schule überwältigt werden, dabei wurde er leicht verletzt. Auch ein Polizist sei leicht verletzt worden.