Eine Waffe, ein Messer, eine Machete: Die Polizei hat Fotos übersehen, die den späteren Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt, Anis Amri, mit Waffen zeigen. Diese Bilder, die von Amris Handy stammen, waren von Ermittlern in Berlin und NRW nicht ausgewertet worden.

Im Fall des Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri hat es nach rbb-Recherchen eine weitere Ermittlungspanne gegeben.

Im Landeskriminalamt von Nordrhein-Westfalen wurden auf einem Mobiltelefon Fotos übersehen, die Amri mit verschiedenen Waffen zeigen. Diese Handy-Fotos mit Schuss-, Hieb- und Stichwaffen wurden nach Beschlagnahme seines Handys am 18. Februar 2016 in Berlin entgegen den Absprachen offenbar nicht ausreichend von den Landeskriminalämtern Nordrhein-Westfalen und Berlin ausgewertet. Welche Rolle die Berliner Behörde dabei spielte, ist noch nicht geklärt, denn nach rbb-Recherchen lag dem Berliner LKA offenbar eine Kopie der Handydaten vor.



Dem rbb liegen mehrere der besagten Fotos von Anis Amri mit einer Pistole exklusiv vor, wobei das Bundeskriminalamt nicht ausschließt, dass es sich bei der Waffe um die spätere Tatwaffe handeln könnte, mit der Amri am 19. Dezember den polnischen LKW-Fahrer Lukasz U. tötete, bevor er den LKW kaperte.