Die Pflegearbeit bei Angehörigen leisten in Berlin und Brandenburg noch immer hauptsächlich Frauen. Diesen Schluss legt eine Auswertung der AOK Nordost nahe, die rbb|24 exklusiv vorliegt. Die Krankenkasse hatte als Grundlage die Daten von 19.600 bei ihr versicherten Pflegepersonen untersucht. Das sind Menschen, die mindestens zehn Stunden pro Woche einen Angehörigen mit mindestens Pflegegrad zwei zu Hause pflegen.

Laut der Auswertung liegt der Frauenanteil in Berlin hier bei 72,5 Prozent, in Brandenburg bei 76,5 Prozent. Am deutlichsten ist dieses sogenannte "Gender Care Gap", also die Lücke zwischen den Geschlechtern, in der Altersgruppe zwischen 30 und 49 Jahren: Hier sind es in Berlin zu 75,5 Prozent Frauen, die sich als Pflegepersonen um Angehörige mit einer Pflegestufe kümmern, in Brandenburg fast 80 Prozent.

Solche Pflegepersonen erhalten Vorteile in der Rentenversicherung, dürfen im Gegenzug aber höchstens 30 Stunden pro Woche arbeiten. Zu der Frage der Aussagekraft und somit Relevanz der Daten sagte ein Sprecher am Montag, in Berlin seien rund ein Fünftel der Bewohnerinnen und Bewohner bei der AOK Nordost versichert, in Brandenburg rund ein Viertel.