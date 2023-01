Neuer Ärger zwischen Gesundheits- und Innensenatorin: Es geht um die Frage, wer für die Organisation von Krankentransporten in Berlin zuständig sein soll. Der Ton ist rau, wie Schreiben zeigen, die dem rbb exklusiv vorliegen. Von Angela Ulrich

Doch die KV kündigte schon im vergangenen Dezember an, diesen Vermittlungs-Dienst einzustellen. "Es ist immer mehr geworden, wir können das nicht mehr stemmen", heißt es bei der KV, ohne dass konkrete Zahlen genannt werden. Ende Januar soll Schluss sein.

Was ist passiert? Gote hat sich schriftlich bei Spranger beschwert. Es geht um die Zukunft von Krankentransporten in Berlin. Bisher vermittelt die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin solche Transport-Anfragen, wenn sie über die zentrale Rufnummer 116117 einlaufen oder vor Ort durch den ärztlichen Bereitschaftsdienst beauftragt werden.

Iris Spranger ist genervt. Die SPD-lnnensenatorin beschwert sich über ein "krudes Durcheinander", "unterschiedliche, voneinander unabhängige Aspekte", die "vermengt" würden, und meint damit ein Schreiben ihrer Gesundheitskollegin Ulrike Gote (Grüne). Der Brief an sie verkenne zudem "grob die Rechtslage".

Was kommt aber stattdessen? Gesundheitssenatorin Gote sorgt sich nun, laut Schreiben, dass dann "ungesteuert" der ohnehin überlastete Berliner Rettungsdienst auch für Krankentransportfahrten in Anspruch genommen würde, also die Notruf-Nummer 112 angerufen würde. Das "sollte unbedingt verhindert werden", schreibt die Gesundheitssenatorin und wirft ihrer Ressort-Kollegin Spranger vor, sich nicht tatkräftig genug für eine Lösung einzusetzen.

In Sprangers Haus wird gerade noch an der endgültigen Antwort gearbeitet, doch der Entwurf des Schreibens liegt dem rbb vor. Darin schreibt die Innensenatorin, dass sie sehr wohl "an einer schnellen und tragfähigen Lösung" für einen funktionsfähigen Krankentransport interessiert sei - aber dass ihr Haus dafür schlicht nicht zuständig sei.