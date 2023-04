Aus Sicht einiger Studierender läuft aktuell einiges schief an der Berliner Alice-Salomon-Hochschule: Einsparungen, ungerecht verteilte Ressourcen, fehlende Freiräume. Einige wollen nun im besetzten Audimax übernachten.

Mehrere Dutzend Studierende haben nach eigenen Angaben am Montag das Audimax an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin besetzt. Kim Hanser, einer der Sprecher der Besetzer:innen und Mitglied im Allgemeinen Studierendenausschuss (Asta), sagte auf Anfrage von rbb|24: "Es gibt circa zwölf Forderungen, die auch schon an verschiedenen Stellen wie Senat, Hochschulleitung, die Studierendenschaft versendet wurden."

Zeitweise seien bis zu einhundert Personen hätten auf dem Campusgelände in Marzahn-Hellersdorf teilgenommen, so Hanser. Am frühen Abend wären es noch einige Dutzend gewesen, die den Hörsaal in der Nacht besetzt halten wollten, sagte er. Hanser ließ offen, wann die Besetzung beendet werden würde.

Die Reaktionen der Hochschulmitarbeiterinnen und -mitarbeiter seien gemischt gewesen, sagte er. Einige hätten durchaus Verständnis für die Forderungen gezeigt.