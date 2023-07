Nach Razzien in Brandenburg

Nach mehreren Razzien ermittelt die Potsdamer Staatsanwaltschaft gegen sechs Verdächtige wegen der möglichen Fortführung einer verbotenen Reichsbürger-Gruppe. Das teilte ein Sprecher der Behörde am Freitag mit. Dabei geht es um die Vereinigung "Geeinte deutsche Völker und Stämme", die Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) 2020 verboten hatte.

Polizisten hatten am Mittwoch in Potsdam, Treuenbrietzen, Langerwisch, Velten und Leegebruch in Brandenburg fünf Objekte durchsucht, um sechs Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Potsdam zu vollstrecken. Darüber hatte zuvor die "Märkische Allgemeine" berichtet.