"Teile der Anastasia-Buchreihe weisen verfassungsschutzrelevante Elemente auf, die mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung unvereinbar sind", erklärte ein Sprecher des Innenministeriums. So enthalte die Buchreihe eine in Teilen völkische, rassistische und antisemitische Ideologie.

Dem Anastasia-Netzwerk werden verschiedene Siedlungsprojekte zugeordnet. Wie Recherchen des ARD-Magazins "Kontraste" zeigten, gibt es mehrere solcher Projekte in Brandenburg. Ein größeres befindet sich in Grabow bei Blumenthal (Ostprignitz-Ruppin). Der brandenburgische Verfassungsschutz rechnet gegenwärtig fünf "Familienlandsitze" der Anastasia-Bewegung zu. "Das Personenpotenzial liegt im unteren bis mittleren zweistelligen Bereich", führte der Ministeriumssprecher aus.

Die Bewegung beruft sich auf die Romangestalt Anastasia des russischen Gegenwartsautors Wladimir Megre, wie "Kontraste" weiter ausführt. Ihre Anhänger haben sich einer esoterisch begründeten Rückbesinnung auf die Natur verschrieben, verbunden unter anderem mit einem reaktionären Gesellschaftsverständnis. Die Anhänger gründen "Familienlandsitze" und verschreiben sich dem Prinzip der Selbstversorgung.

Ein zentrales Element in Megres Büchern ist den "Kontraste"-Informationen zufolge auch die antisemitische Erzählung einer jüdischen Weltverschwörung. So wird in den Anastasia-Büchern der Holocaust damit begründet, "dass das jüdische Volk vor den Menschen Schuld hat". Denn die Juden würden "Verschwörungen gegen die Macht anzetteln" und "versuchten, alle zu betrügen" – so ist es wörtlich in den Büchern zu lesen.