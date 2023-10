In der sogenannten Hochstapler-Affäre hat die AfD zwei ihrer Kandidaten, darunter die Brandenburgerin Mary Khan-Hohloch, für die Europawahl wegen ungenauer Angaben in ihren Lebensläufen gerügt. An der Liste für die Europawahl halte die Partei aber fest, hieß es in einer Erklärung der AfD am Sonntagabend.

Der andere Kandidat der eine Rüge erhalten hat, ist Arno Bausemer aus der Landesfraktion in Sachsen-Anhalt.