Aktuelles zur S-Bahn

Nach einer Reparatur an einem Signal in Plänterwald verkehrt die Linie S85 aktuell nicht. Auf den Linien S8 und S9 kann es zu Verspätungen und eventuellen Zugausfällen kommen. UND Wegen der Reparatur an einer Weiche in Erkner kommt es auf der Linie S3 zu Verspätungen und Ausfällen.