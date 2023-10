Bislang ruhige Lage in Neukölln - stinkende Flüssigkeit vor Imbissen ausgeschüttet

Die vergangenen Nächte in Neukölln waren unruhig. Bei pro-palästinensischen Demos kam es immer wieder zu Gewaltausbrüchen. An diesem Freitag ist es dagegen bislang ruhig. Grund dafür könnte auch das Wetter sein.

Nach Beobachtungen eines rbb-Reporters sind vereinzelt Mannschaftswagen der Polizei in der Sonnenallee. Lichtmasten wurden nicht aufgestellt. Angesichts des nasskalten Wetters seien dort bislang nur wenige Menschen unterwegs.

Nach mehreren Abenden mit pro-palästinensischen Ansammlungen und Gewaltausbrüchen ist es am Freitagabend in Berlin-Neukölln bislang ruhig. Die Polizei sei vor Ort, noch sei die Lage übersichtlich, sagte ein Polizeisprecher dem rbb. Mit wie vielen Kräften man im Einsatz sei, wolle man aus einsatztaktischen Gründen nicht sagen.

Viele Informationen zum Krieg in Nahost kursieren in den sozialen Netzwerken. Auch Fake News über einen Toten bei einem Polizeieinsatz wurde verbreitet. Wie arbeitet die Social-Media-Abteilung der Berliner Poilzei derzeit?

So geht die Berliner Polizei mit Infos und Fake News aus Social Media um

Krieg in Nahost

Vor einem geöffneten arabischen Imbiss in der Weichselstraße sowie vor einem Restaurant in der Reuterstraße haben nach Beobachtungen des rbb-Reporters Unbekannte eine unangenehm riechende Flüssigkeit ausgeschüttet. Beide Lokale waren nicht dem Aufruf pro-palästinensischer Organisationen gefolgt, als Zeichen der Solidarität mit Palästina geschlossen zu bleiben.

In der Sonnenallee hatte ein Großteil der Geschäfte, Bäckereien und Lokale nach Beobachtungen des rbb-Reporters geschlossen. An einigen Scheiben hingen Zettel mit der Überschrift "Generalstreik" in deutscher, englischer und arabischer Sprache.