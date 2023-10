Bei pro-palästinensischen Protesten hat es am Mittwochabend in Berlin-Neukölln wieder heftige Zuammenstöße mit der Polizei gegeben. In einer ersten Bilanz ist von Festnahmen im dreistelligen Bereich die Rede.

Die Polizei spricht auf ihren Social-Media-Kanälen von einer aufgeheizten Stimmung in Neukölln: Den Angaben zufolge wurden Mülltonnen und Reifen in Brand gesetzt und Pyrotechnik gezündet, Polizeikräfte mit Steinen, Flaschen und Brandsätzen beworfen. Reporter vor Ort berichteten auch von brennenden Autos und Fahrzeugen. Es wurden auch antisemitische und pro-palästinensische Parolen gerufen.

Die zweite Nacht in Folge ist es in Berlin-Neukölln bei pro-palästinensischen Protesten zu Ausschreitungen gekommen. Wie ein Sprecher des Berliner Lagezentrums dem rbb am Donnerstagmorgen sagte, waren vor allem der Bereich rund um die Sonnenallee und den Hermannplatz betroffen.

Erst gegen 0:30 Uhr sei die Lage ruhiger geworden, so der Sprecher des Lagezentrums. Wie viele Menschen am Abend und in der Nacht in Neukölln demonstriert und randaliert haben, konnte er noch nicht sagen. Er sprach aber von vorübergehenden Festnahmen im dreistelligen Bereich. Auch ein Wasserwerfer war im Einsatz. Nach Polizeiangaben gab es mehrere Verletzte, darunter Beamte, Personen, die Widerstand geleistet hätten, aber auch Unbeteiligte.

Auch vor dem Auswärtigen Amt in Berlin-Mitte hatten am Abend mehrere Hundert Menschen gegen die Gewalt in Nahost demonstriert. Die Versammlung wurde laut Polizei allerdings direkt von den Veranstaltern beendet, weil sie nach eigenen Angaben keinen Einfluss auf die Teilnehmer hatten.