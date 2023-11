Die Polizei geht seit dem frühen Donnerstagmorgen in Berlin gegen Islamisten vor. Wie die Polizei dem rbb bestätigt hat, werden derzeit elf Gebäude durchsucht, etwa in der Mainzer Straße in Neukölln und in der Dörpfeldstraße in Adlershof.

Außerdem betroffen seien Objekte in der Johannisthaler Chaussee, Graefestraße, Osloer Straße, Admiralsstraße, Straße der Pariser Kommune, Gitschiner Straße, Libauer Straße sowie im Joachim-Gottschalk-Weg und Böhmerwaldweg.

Sieben Durchsuchungen betreffen die Palästinenser-Organisation Hamas und vier den Verein Samidoun. Es handele sich vor allem um Wohnungen von Unterstützern sowie die Räume eines palästinensischen Vereins. Nach Polizeiangaben sind rund 350 Beamte im Einsatz.