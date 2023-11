In der Staatsbibliothek zu Berlin haben Unbekannte mehrere Lautsprecher verteilt und darüber pro-palästinensische Propaganda abgespielt.



Eine Sprecherin sagte dem rbb am Mittwoch, dass der Wachschutz und mehrere Mitarbeiter sechs Bluetooth-Boxen im Lesesaal gefunden und eingesammelt haben. Man hoffe, dass alle Geräte entdeckt wurden. Es soll Anzeige erstattet werden.



Weitere Einzelheiten will die Staatsbibliothek am frühen Nachmittag mitteilen.