Liveblog - Der Überfall auf Israel und seine Folgen für Berlin und Brandenburg

Mi 11.10.23 | 12:19 Uhr

Bild: dpa/AA/Omer Sercan Karkus

In Berlin bejubeln Palästinenser den Angriff der Terror-Organisation Hamas auf Israel, die Polizei verbietet geplante Demonstrationen. Zugleich betonen auch in Brandenburg viele Menschen ihre Solidarität mit Israel. Regionale Entwicklungen im Liveblog.

Mittwoch, 11. Oktober

11:02 Uhr: Die Reisegruppe Jugendlicher aus Berlin-Pankow, die zu Besuch in Israel war, hat das Land sicher wieder verlassen. Das bestätigt der Geschäftsführer der Gesellschaft für Sport- und Jugendsozialarbeit, Frank Kiepert. Die Gesellschaft ist Trägerin des Projekts Sportjugendclub Prenzlauer Berg, der wiederum Veranstalter der Reise ist.



Die Jugendlichen seien in die griechische Hauptstadt Athen ausgeflogen worden. Wann und wie sie wieder in Berlin eintreffen, werde man zu ihrem Schutz nicht preisgeben, sagte Kiepert.



Die zwölf Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren befanden sich in der Stadt Aschkelon, als palästinensische Terroristen der Hamas am Samstag Israel angriffen. Die Stadt ist etwa 13 Kilometer entfernt von der nördlichen Grenze zu Gaza.



10:00 Uhr: Die Berliner Polizei verbietet eine Kundgebung, die die Elternvertretung des Ernst-Abbe-Gymnasiums in Berlin-Neukölln für Mittwoch geplant hatte. Nach rbb-Informationen soll es sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme handeln. Es werde befürchtet, dass Teilnehmer der ebenfalls verbotenen Palästina-Demo zur Kundgebung an der Schule wechseln - die unter dem Motto "Kein Platz für Rassismus, kein Platz für Gewalt" von einer Elternvertreterin angemeldet worden war.



Das Ernst-Abbe-Gymnasium steht seit Montag im Fokus, nachdem es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Lehrer und Schülern gekommen war.



09:49 Uhr: Nach dem Verbot palästinensischer Unterstützer-Demonstrationen in Berlin werfen Veranstalter der Polizei Rassismus vor und kündigen juristische Schritte an. Die für diesen Mittwoch in Neukölln angemeldete Demonstration sei von der Polizei "mit rassistischer Begründung" untersagt worden, schrieb die Initiative Palästina Kampagne im Internet. Die "angeblichen Aktionen einer Minderheit" würden benutzt, "um einer ganzen Gemeinschaft das Recht auf freie Meinungsäußerung zu verweigern", hieß es in einer Mitteilung. Das Verbot der Polizei verstoße gegen das Grundgesetz. "Wir werden rechtliche Schritte einleiten, um unsere Rechte in Zukunft durchzusetzen."

09:20 Uhr: Die Berliner Polizei registriert in der Stadt vermehrt antisemitische Schmierereien. Überreste der Berliner Mauer an der "East Sidey Gallery" wurden am Tag zuvor mit entsprechenden Parolen und Hakenkreuzen beschmiert. Abends wurde auf Gehwegen und an Häuserfassaden in Neukölln die Parole "Fuck Israel" gesprüht. Einige der mutmaßlichen Täter wurden festgenommen. Die Fassade und der Gehweg vor dem Rathaus Neukölln wurden ebenfalls mit israel - und judenfeindlichen Parolen besprüht. Im Rathausturm leuchten die Farben Israels als Solidaritätsbekundung.



dpa/Gregor Fischer Interview | Israelis und Palästinenser in Berlin - "Die meisten Palästinenser haben Angst, offen über den Konflikt zu sprechen" Die Wissenschaftlerin Katharina Galor hat ein Buch über das Zusammenleben von Israelis und Palästinensern in Berlin geschrieben. Im Interview mit rbb|24 berichtet sie, wie sie die Beziehungen sieht und was sie für die Zukunft erwartet.

08:58 Uhr: Berlins früherer Innensenator Ehrhart Körting (SPD) fordert, Anhänger der palästinensischen Terrororganisation Hamas aus Deutschland abzuschieben. "Es gibt keine Freiheit für mörderischen Hass in der Demokratie", schrieb Körting in einem Beitrag für den "Tagesspiegel". "Wer wie die Hamas-Anhänger eine derartige falsche Freiheit lebt, das zeigen leider die letzten Tage, verwirkt die Freiheitsrechte unserer Verfassung."



Die wehrhafte Demokratie sollte daher nicht nur die Hamas und ihre Befürworter verurteilen, "sondern diejenigen unter uns, die zur Hamas und ihren Unterorganisationen gehören, mit den Mitteln des Aufenthaltsgesetzes in Haft nehmen und außer Landes bringen". Neue Gesetze seien dafür nicht nötig, sondern nur die Anwendung der bestehenden.



dpa/J. Tang Pro-palästinensische Versammlungen - Welche Organisationen mit Antisemitismus bei Demos auffallen Nach dem Angriff der Hamas auf Israel gibt es erneut vielfach pro-palästinensische Demonstrationen in Berlin. Einige Organisationen fielen dabei in der Vergangenheit bereits durch verfassungswidrige Taten auf, sie werden auch jetzt wieder beobachtet.

Dienstag, 10. Oktober



21:00 Uhr: Nach dem Angriff radikaler Palästinenser auf Israel will der Berliner Senat den Schulfrieden sicherstellen. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) erklärt, es gebe Empfehlungen an die Schulleitungen, wie man mit dem Konflikt in den Schulen umgehen könne. Ein Krisenstab sei eingerichtet, so dass bei Vorfällen Ansprechpartner in der Bildungsverwaltung bereitstünden.



Nach Angaben von Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) wurde auf der Senatssitzung auch darüber gesprochen, den Wachschutz wieder einzuführen, sollten einzelne Schulen dies wünschen.



19:53 Uhr: Mehrere Hundert Menschen erklären auf einer Kundgebung in Potsdam Israel ihre Solidarität. Bei der Versammlung an der Nikolaikirche auf dem Alten Markt wirbt der Rabbiner Menachem Mendel Presman dafür, Licht ins Dunkel der Welt zu bringen. Es sei wichtig, dass die ganze Welt Solidarität mit Israel zeige.

19:25 Uhr: Menschen verschiedener Religionen beten am Dienstagabend in Berlin gemeinsam für Frieden. Mehrere Dutzend Menschen, darunter Juden, Muslime und Christen, versammeln sich am Abend zu dem Gebet auf den Petriplatz in Berlin Mitte. Zur Aktion aufgerufen hatte die multireligiöse Stiftung "House of One".



"Das Töten, das Verschleppen von Kindern, Frauen, Männern ist ein Verbrechen und mit nichts zu rechtfertigen", sagte Rabbiner Andreas Nachama von "House of One". Imam der Stiftung, Kadir Sanci, ergänzte: "Wir wollen mit unserem Friedensgebet an die Kraft zwischenmenschlicher Beziehungen erinnern, die Gräben überbrücken und das Verständnis fördern kann."



19:14 Uhr: Die Berliner Polizei verbietet die für Mittwoch angekündigte palästinensische Unterstützer-Demonstration. Auch eine geplante Kundgebung zur Solidarität mit Palästina am Pariser Platz sowie etwaige Ersatzveranstaltungen wurden untersagt. Vier Tage nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel sollte im Bezirk Neukölln am Nachmittag eine "Demo in Solidarität mit Palästina" mit 250 angekündigten Teilnehmern stattfinden.



Eine Durchführung der Demonstrationen stelle eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar, hieß es von der Polizei zur Begründung.



dpa/Shotshop/K-H Spremberg Nach Angriff auf Israel - Was tun gegen den Antisemitismus an Berliner Schulen? Seit dem Wochenende laufen bei der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus (KIgA) die Telefone heiß: Lehrer bitten um Beratung, wie sie mit ihren Schülern im Nahost-Konflikt vermitteln. Sie befürchten schlimmere Eskalationen. Von Jenny Barke

17:42 Uhr: Für Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) war die anti-israelische Kundgebung in Berlin am Tag des Hamas-Angriffs in Israel eine "Schande für ganz Deutschland". "Was sich da gezeigt hat, ist die widerwärtigste Fratze des Antisemitismus, die wir in Deutschland sehen konnten und das muss Folgen haben", sagte Woidke am Dienstag. Ein wehrhafter Rechtsstaat dürfe diese Taten nicht durchgehen lassen. Er sei sich mit Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU) einig, das Thema auf der Ministerpräsidentenkonferenz in dieser Woche anzusprechen.



Innenminister Michael Stübgen (CDU) sieht derzeit für die jüdischen Einrichtungen in Brandenburg keine Hinweise auf Gefahr. Es gebe "im Moment keine Gefährdungslage, aber damit lehnen wir uns nicht zurück", sagte er. "Wir passen auf."



17:20 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner fordert ein Verbot einer pro-palästinensischen Demonstration, die am Mittwoch stattfinden sollte. Die Versammlungsbehörde prüfe sehr genau, ob die Veranstaltung vier Tage nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel untersagt werden könne, sagte der CDU-Politiker am Dienstag nach einer Senatssitzung. "Wenn Sie mich fragen, ich wünsche mir das sehr." Er befürchte, dass auf einer solchen Demo "Sachen passieren, die wir alle nicht sehen wollen auf Berlins Straßen".



Nach den Worten Wegners sollen sich öffentliche Sympathie- und Freudenbekundungen für den Terrorangriff wie am Wochenende in Neukölln nicht wiederholen. Man werde nicht dulden, dass Terror, Mord und Geiselnahmen gefeiert werden, sagte er.



Das pro-palästinensische Netzwerk Samidoun hatte den Hamas-Angriff auf Israel am Samstag gefeiert, indem es Süßigkeiten verteilt hatte.

AP Trauer in sozialen Medien - Berliner Studentin wohl von Hamas in Israel getötet Eine Studentin aus Berlin ist laut Medienberichten bei den Hamas-Angriffen auf Israel am Wochenende getötet worden. Die Schwester der 22-Jährigen veröffentlichte eine Trauerbekundung auf Instagram, eine offizielle Bestätigung gab es bislang nicht.

14:52 Uhr: Bereits am Montag gab es an einem Neuköllner Ernst-Abbe-Gymnasium eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen einem Schüler und einem Lehrer, der in Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt stand. Am Tag danach läuft an der Schule in der Sonnenallee die Aufarbeitung. Auch im Unterricht werden der Fall und die Entwicklungen in Israel besprochen. Die Schulaufsicht wird eingeschaltet, zwei Schüler werden vorübergehend suspendiert, der Lehrer ist krankgeschrieben. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

dpa/Fabian Sommer Neuköllner Bezirksbürgermeister - Hikel sieht Zusammenhang zwischen Konsum arabischer Medien und Konflikten an Schulen Nach den Angriffen gegen Israel kam es zu anti-israelischen Aktionen in Neukölln; an mindestens einer Schule kam es zu einem Konflikt. Bezirksbürgermeister Hikel sieht auch arabischen Medienkonsum als Ursache, die Justizsenatorin das soziale Umfeld.



11:10 Uhr: "Welt" und "Bild" melden, dass unter den Todesopfern des Terrorangriffs der radikalislamischen Hamas auf Israel auch eine Berliner Studentin ist. Die 22-Jährige sei in dem Kibbuz Nir Os nahe der Grenze zum Gazastreifen getötet worden.



Laut "Welt" war die Studentin mit ihrem britischen Freund in Israel im Urlaub. Das Paar besuchte demnach am Samstag den Kibbuz Nir Os, in dem der Brite aufgewachsen war. Am gleichen Tag habe die Studentin eigentlich wieder nach Deutschland zurückfliegen wollen. Eine offizielle Bestätigung für den Tod der Deutschen gab es zunächst nicht.



08:00 Uhr: Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) ruft zu deutlichen Konsequenzen für das pro-palästinensische Netzwerk Samidoun auf. Diese organisiere immer häufiger Demonstrationen in Neukölln, bei denen gegen Israel und Juden gehetzt werde, sagte er am Dienstag dem rbb-Sender radioeins. Das könne man nicht akzeptieren, so Hikel.



Er beobachte zudem, dass der Nahost-Konflikt auch an einzelnen Schulen in seinem Bezirk ausgetragen wird. Das betrifft laut Hikel vor allem Schülerinnen und Schüler, die zuhause viel arabische Medien konsumieren. Er sei deshalb vermehrt mit den Schulen in Kontakt, um Lösungen zu finden. Es werde auch die Bildungsverwaltung einbezogen.



Samstag 7. / Sonntag 8. Oktober

Die Hamas, die von den USA, der Europäischen Union und Israel als Terrorgruppe eingestuft wird, startet am Wochenende einen Großangriff auf Israel. Angreifer dringen nach Israel ein und töten und verletzen Hunderte Menschen, zudem nehmen sie Geiseln.



In der Negev-Wüste richten die Angreifer ein Massaker an. Dort werden mehr als 250 Menschen getötet, die an einem Musikfestival teilnehmen; auch hier werden Geiseln genommen. Zu dem Festival in der Nähe des Kibbuz Reim nahe dem Gazastreifen hatten sich hunderte junge Israelis versammelt.



Israel reagiert in der Folge mit Vergeltungsangriffen auf den Gazastreifen, in dem die Hamas an der Macht ist. Auch dort werden nach palästinensischen Angaben seither Hunderte Tote gezählt.



Alle rbb|24-Beiträge zum Thema finden Sie hier