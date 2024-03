Thomas Westbrandenburg Montag, 25.03.2024 | 10:35 Uhr

Dann soll der Bundeskanzler sich mal die verlassenen geschlossenen Geschäfte in Brandenburg an der Havel anschauen.

30 Jahre Abbau der Industrie Arbeitsplätze in Brandenburg an der Havel.

30 000 Bürger:innen haben Brandenburg an der Havel verlassen.

Und 30 Milliarden an Strukturhilfen fehlen in Westbrandenburg für Kliniken, neue Infrastruktur/Ausbau und Reaktivierung von Bahnstrecken, Investitionen in den Tourismus, Ansiedlung von Arbeitsplätzen.

Brandenburg an der Havel wurde vor der Wende zur Kreisstadt degradiert und nach der Wende, ging und geht jeder Euro nur in Richtung Lausitz oder polnischer Grenzregion.

Deutschland hat sein Binnenland und seine Bürger: innen vergessen.