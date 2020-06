In der Debatte um große Demonstrationen und den Schutz vor Corona-Infektionen sieht der Berliner Senat nicht Staat und Polizei in der Pflicht, sondern vor allem die Demonstranten. "Es ist nicht Aufgabe des Staates, den Demonstrierenden vorzuschreiben, wie sie zu demonstrieren haben", teilte die Senatsinnenverwaltung am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) wiederholte am Dienstagabend in der Abendschau des rbb diese Einschätzung: “Ich erwarte von den Organisatoren solcher Demonstrationen, dass sie die Teilnehmer darauf hinweisen, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sinnvoll ist“, so Geisel.



Bisher ist das bei Demonstrationen im Freien noch nicht Pflicht. Der SPD-Innenpolitiker Tom Schreiber und auch der Grünen-Innenpolitiker Benedikt Lux regten im rbb aber eine solche Pflicht an. Auch Bußgelder bei Verstößen seien eine Möglichkeit, so Lux. Schreiber sagte zudem, es mache Sinn, in der momentanen Situation doch wieder Obergrenzen für die Teilnehmerzahlen einzufühern.



Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis hatten am Samstag auf dem Berliner Alexanderplatz viel mehr Menschen als erwartet gegen Rassismus demonstriert. Viele Demonstranten waren ohne Mundschutz gekommen und hielten auch nicht den festgeschriebenen Abstand von 1,5 Metern ein. Die Polizei sprach von 15.000 Teilnehmern.



Sendung: Abendschau, 9.6.2020, 19:30 Uhr